Silvan’da ürküten tablo! 6 aylık bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 günde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçe genelindeki korona virüs hastalıklarının kabul edildiği Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde 4 günde 110 kişiden test alındı. 110 kişiden 21'inin korona virüs testi pozitif çıktı. 21 kişi arasında 6 aylık bir bebeğinde olduğu öğrenildi. Korona virüs teşhisi konulan hastalardan durumu ağır olanlar hastanede tedavi altına alınırken, diğer hastalar da evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı