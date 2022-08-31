Şimdi de HDP'li Meral Danış Beştaş tehdit etti! "Bizim iktidarımızda yargılanacaksınız"

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, DBP’li Saliha Aydeniz’in karma komisyondaki dokunulmazlığı hakkında yapılan toplantı sırasında açık açık CHP'ye oy verdiklerini söyleyen Beştaş daha sonra Ak Parti yönetimini eleştirerek şu anki hükümete karşı açık açık tehditlerde bulundu.

CANLI YAYINDA TEHDİTLER SAVURDU

Yerel seçimlerde hiç gizlemedikleri ve tartışmadıklarını söyleyerek CHP'ye oy verdiklerini söyleyen Meral Danış Beştaş açık açık tehditte bulunarak "Siz bunu hesabını vereceksiniz ama bizim iktidarda olduğumuz bir iktidarda adil yargılanacaksınız. Bu sözü veriyorum, göreceksiniz. En azından haklarınız olucak." şeklinde ifadelere yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENERE ALENEN HDP'YE HİZMET EDİYOR"

Sarf ettiği sözlere sonrası eleştirilen Meral Danış Beştaş'a bir cevap da Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan "CHP ve İyi Parti'nin bakanlık sözü verdiği HDP, "Bizim iktidarımızda yargılanacaksınız. Göreceksiniz!" şeklinde tehditler savurmuş. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, alenen HDP'ye hizmet ediyor. Amaçları terör operasyonlarını sonlandırmak ve Türkiye'nin elini kolunu bağlamak!" şeklinde tepki verdi.