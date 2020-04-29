Şimdi de Şanlıurfa'da ortaya çıktı! 5 dakika boyunca görüldü
Şanlıurfa’daki Siverek ilçesinde gökyüzünde ortaya çıkan görüntüler görenleri şoke etti. UFO zannedilerek herkesin telefona sarıldığı o anlar sadece 5 dakika boyunca görüldü.
Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüyle herkes elindeki telefonlara sarıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti.
5 DAKİKA BOYUNCA KALDI
Yaklaşık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
'Ufo' olduğu zannedilen ışıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.
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