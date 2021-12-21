Yaşlı adam yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu2022 İstanbul Medipol Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203111615Son dakika: 21 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 111610697Şilin ne demek, TDK'ya göre Şilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mergim Berisha'nın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'den flaş açıklamaŞimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki2022 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107610461Kastamonu yarın okullar tatil mi? | Ağlı ve Şenpazar'da okullar tatil mi? | Kastamonu kar tatili açıklaması 22 Aralık 2021 ÇarşambaTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 52. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Garibanların parası olanları fonlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan nefreti sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan nefretini ayan beyan belli eden Kılıçdaroğlu, paylaşımında garibanların parası olanları fonlayacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de Dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik âlâsını getirdi!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TİYE ALDILAR

Sosyal medya kullanıcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- "Zevkle artışını izlediğiniz doları yatırım aracı olarak görmekten çıkarıp TL ye değer katacağı, üretim-istihdam-ihracatı artıracağı için Recep Tayyip Erdoğan'a öfkelisin, bilirim."

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

- "Yalan konuşuyorsun aradaki fark hazineden değil banka tarafından ödenecek hayatınız yalan olmuş."

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

- "Son umut bitti, başkanlık gitti elden, şimdi gözlerin DOLAR Bay Kemal"

Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT