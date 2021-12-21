Şimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan nefretini ayan beyan belli eden Kılıçdaroğlu, paylaşımında garibanların parası olanları fonlayacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de Dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik âlâsını getirdi!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TİYE ALDILAR

Sosyal medya kullanıcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- "Zevkle artışını izlediğiniz doları yatırım aracı olarak görmekten çıkarıp TL ye değer katacağı, üretim-istihdam-ihracatı artıracağı için Recep Tayyip Erdoğan'a öfkelisin, bilirim."

- "Yalan konuşuyorsun aradaki fark hazineden değil banka tarafından ödenecek hayatınız yalan olmuş."

- "Son umut bitti, başkanlık gitti elden, şimdi gözlerin DOLAR Bay Kemal"