Simeon Boyadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Boyadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Boyadzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Boyadzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Boyadzhiev 5 Ağustos 1997 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Стоилов Бояджиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Boyadzhiev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Boyadzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 6 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Simeon Boyadzhiev'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simeon Boyadzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Boyadzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Boyadzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Boyadzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında Belasitsa

Simeon Boyadzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Boyadzhiev şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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