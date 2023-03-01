Simeon Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Jackson 28 Mart 1987 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Simeon Alexander Jackson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Jackson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Jackson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simeon Jackson'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simeon Jackson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JacksonSimeon

Simeon Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simeon Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rush. & Diamon.

31 Ağustos 2008 yılında FC Gillingham

17 Temmuz 2010 yılında Norwich

10 Temmuz 2013 yılında E. Braunschweig

1 Şubat 2014 yılında Millwall

18 Ağustos 2014 yılında Coventry City

3 Eylül 2015 yılında FC Barnsley

15 Ocak 2016 yılında Blackburn

18 Temmuz 2016 yılında FC Walsall

31 Ocak 2018 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2018 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2019 yılında Kilmarnock FC

20 Ocak 2020 yılında Stevenage

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında Chelmsford

8 Mart 2021 yılında King's Lynn

2 Temmuz 2021 yılında Chelmsford

Simeon Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Jackson şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simeon Jackson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sunoco FC Mississauga, FC Gillingham, Dulwich Hamlet (-2004), Rushden & Diamonds (2004-2005)

Kanada takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 6 gol atmıştır.

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