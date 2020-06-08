Simge Sağın mahkemeyi kazandı! 20 akülü sandalye alacak..

Simge Sağın bir magazin programında kendisi hakkında yalan beyanda bulunan Cem Aydınlı'ya karşı açmış olduğu davayı kazandı. Sağın, Cem Aydınlı'nın 'Çocuğu var' iddiasının üzerine mahkemeye başvurmuştu.

Avukat Ayşegül Mermer aracılığıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul 60. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, Aydınlı'nın 'kişiye hakaret' ve 'tehdit' suçu işlediğine hükmetti.

UZLAŞMAYI REDDETMİŞTİ

Sağın dava sonuçlanmadan önce Aydınlı'nın Tohum Otizm Vakfı'na 20 tane akülü tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini ve uzlaşma yoluna gidebileceğini söylemiş ama Aydınlı bu teklifi reddetmişti.

SİMGE SAĞIN HAMİLE Mİ? NELER YAŞANMIŞTI?

TV programcısı Cem Aydınlı, geçen sene Simge Sağın‘ın herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia etmişti. Bu sözleri affetmeyen ünlü şarkıcı, Aydınlı’dan şikayetçi olmuştu.

Cem Aydın'lı, söylentiyi kendisine ileten kişinin Ece Seçkin olduğunu belirtmişti.

CEM AYDINLI KİMDİR?

Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu iddia ettiği için şarkıcıyla davalık olan magazinci Cem Aydınlı’dan şok itiraf! Aydınlı; savcılıktaki ifadesinde, dedikoduyu kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu söyledi

TV programcısı olan Cem Aydın ile ilgili henüz net bir bilgi yoktur. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.