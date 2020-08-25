Simge Sağın'dan bikinisiyle iddialı pozlar!
Çeşme Alaçatı'da tatil yapan ünlü şarkıcı Simge Sağın, havuz başındaki verdiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sağın'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.
39 yaşındaki şarkıcının havuz başında bikinili paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Simge'nin iddialı paylaşımları iki saat gibi kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.
Simge Sağın, Instagram 'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.
SİMGE'NİN 350 BİN TL'LİK LÜKS KARAVANI
Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren, ailece İzmir Gümüldür’deki bir kamp alanında 15 gün kalan popçu, bu yaz karavanı büyütmeye, konforunu artırmaya karar verdi.
SİMGE'NİN 350 BİN TL'LİK LÜKS KARAVANI
Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren, ailece İzmir Gümüldür’deki bir kamp alanında 15 gün kalan popçu, bu yaz karavanı büyütmeye, konforunu artırmaya karar verdi.
Simge, “Eskisini de satmayacağım, misafir karavanı yapacağım. Lüks tatilleri, insanların birbirine hava attığı plajları sevmiyorum. Karavanla tatil doğayla iç içe olmamı sağlıyor. Ruhumu besliyor. Hit şarkıları bu sayede yaptım" dedi.