Simge Sağın'dan olay açıklama: Benim adıma erotik fotoğraflar gönderiyor

Facebook’ta adını kullanarak, hiç tanımadığı ünlü erkeklerle flört eden bir sahte hesap kullanıcısı olduğunu söyleyen Sağın, kendisini Simse Sağın olarak tanıtan sahte bir hesabın, ünlü erkeklere erotik kadın fotoğraflarını kendisiymiş gibi gönderdiğini anlattı.

Güzel şarkıcı, "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi. Ben diye insanlarla konuşuyor, kendisini ben zannediyor ve bir erkek bu. İnanır mısınız ses kayıtlarını dinledim, 'ben Simge sesim gece çok sahne yaptığım için kalın çıkıyor' gibi yalanlar söylüyor ve bunları kulağımla duydum." dedi.

"BENİMLE İKİ YILDIR TANIŞTIĞINI SANANLAR VAR"

Sağın, "Bana benzeyen seksi kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor. Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki, benimle iki senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var." ifadelerini kullandı.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

"Hiç mi aklınıza gelmiyor; şayet ben isem görüntülü aramak. Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş.'' diye konuşan şarkıcı, ''Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Hesabı kapattırmak için avukatım Ayşegül Mermer gerekli başvuruları yaptı ama hesap hala açık. Ben Facebook’ta yokum, herkes dikkat etsin.'' uyarısında bulundu.

KIZI OLDUĞU HABERLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU

İlkay Buharalı’nın “Bugüne kadar hakkında çıkan haberlerden en çok hangisine şaşırdın” sorusuna Simge Sağın, "Kızım olduğu haberlerine çok şaşırıyorum” cevabını verdi.

38 yaşındaki şarkıcı, "Hala insanlar benimle biraz sohbet ettiklerinde ‘Ya var mı böyle bir şey?’ diye soruyor. Ve bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım? Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir facebook hesabım yok." diyerek iddialara son noktayı koydu.