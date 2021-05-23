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Simge Sağın'dan üzen haber: Uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!

ABD'ye tatile giden Simge Sağın ülkeye dönüşünde uçakta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Simge Sağın'dan üzen haber: Uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!

Uçak yolculuğu sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, uçakta yapılan ilk müdahale sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın'a koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıkarken  ABD'de havalimanında yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı.

Kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı ve tedaviye cevap verdiği belirtildi.

Sevenlerini korkutan şarkıcı Simge Sağın'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise şarkıcının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral'dan geldi. Demiral,  "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır" şeklinde açıklama yaptı.Simge Sağın'dan üzen haber: Uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!

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