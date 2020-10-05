Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu fotoğraflara yorum yağdı!

Başarılı şarkıcı Simge Sağın sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerin başında yer alıyor. Son zamanlarda tatilden karelerini sık sık paylaşan Sağın'ın son paylaşımındaki pozundaki detay ise takipçilerinden kaçmadı.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Sağın, sık sık yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bodrum’da tatil yapan şarkıcı, özel bir çekim gerçekleştirdi. “Kış gelsin istemiyorum” diyen Simge’nin fotoğrafı onlarca beğeni ve yorum aldı.