Simo Bouzaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Bouzaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Bouzaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simo Bouzaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simo Bouzaidi 16 Kasım 1999 tarihinde Olot şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Bouzaidi Diouri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simo Bouzaidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Simo Bouzaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simo Bouzaidi'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simo Bouzaidi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mbd99Simo

http://www.instagram.com/simobd_oficial/?hl=es

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Simo Bouzaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simo Bouzaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Simo Bouzaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simo Bouzaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla U17

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla Atl.

11 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Simo Bouzaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simo Bouzaidi şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Simo Bouzaidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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