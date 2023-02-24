Simo Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simo Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simo Popovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Симо Поповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simo Popovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simo Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Simo Popovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simo Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simo Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac
8 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
30 Haziran 2023 yılında OFK Petrovac
Simo Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simo Popovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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