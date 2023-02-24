Simo Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simo Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simo Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.