Simo Rumbullaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Rumbullaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Rumbullaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simo Rumbullaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simo Rumbullaku 30 Aralık 1991 tarihinde Gjirokaster şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Simo Rumbullaku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simo Rumbullaku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simo Rumbullaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simo Rumbullaku'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simo Rumbullaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simo Rumbullaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simo Rumbullaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simo Rumbullaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PS Kalamata

26 Temmuz 2012 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2014 yılında Panetolikos

13 Ocak 2015 yılında Panegialios

30 Haziran 2015 yılında Panetolikos

14 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

2 Ocak 2017 yılında FK Kukësi

20 Ocak 2020 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Ionikos Nikeas

Simo Rumbullaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simo Rumbullaku şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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