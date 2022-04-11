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Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

Çalkantılı hayatıyla adından söz ettiren ünlü yetenek yarışmalarının yapımcısı Simon Cowell'ın vasiyetinde köpeklerine 20 milyon sterlin ayırdığı ifade edildi.

Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

"Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell, vasiyetinde köpeklerini de unutmadı. 62 yaşındaki televizyoncunun köpekleri için vasiyetinde 20 milyon sterline yer vereceği söylenirken İngiliz basınına göre; Cowell, servetinin bir bölümünü dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren köpek barınaklara da bırakacak. Bunlar arasında; Londra'daki Battersea "Köpek Evi", "The Dogs Trust" ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan "K9" adlı kuruluşlar da yer alıyor. 

Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

KÖPEKLERE BIRAKACAGI MİRASTAN BÜYÜK HUZUR DUYUYOR

The Sun gazetesinin haberine göre vasiyetinin yaşarken önemsediği her şeyi kapsadığını ifade eden Cowell, ölümü hiç düşünmediğini bu konuya hiç takılmadığını anlattı. 

Geçen yıl toplam servetinin 600 milyon doların üzerinde olduğu açıklanan Simon Cowell, köpeklere de mirasından pay verme kararının ardından büyük bir huzur duyduğunu açıkladı.

Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

ÖLEN ANNESİNİN KÖPEĞİNE DE O BAKIYOR

Ünlü televizyoncu Simon Cowell VE sevgilisi Lauren Silverman da evlerinde köpek besliyorlar. Çiftin, dört tane köpeği var bunun yanı sıra Cowell, geçtiğimiz yıl hayata veda eden annesinin köpeğini de kendi ailesine dahil etti.

YASAK AŞKLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan ünlü televizyoncu, yakın arkadaşı olan ı Andrew Silverman'in eşi olan Lauren Silverman ile yasak aşk yaşamış, genç kadının hamile kalması sonrası oğlu Eric dünyaya gelmişti. 

HAYATIN GERÇEGİNİ GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI FARKETTİ

Kısa süre öncesinde geçirdiği elektrikli bisiklet kazasında ciddi şekilde yaralanan Cowell, altı saat süren bir operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

BUNLARLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDASINIZ

Simon Cowell, 2014 yılında The Mirror gazetesine verdiği röportajda, "Hayatımın bu döneminden pişmanlık duyuyorum. Bu benim gurur duyduğum, ya da olmasını istediğim bir şey değildi. Kimseyi incitmek gibi bir amacım yoktu." diye konuşmuştu. Daha sonra sözlerini Cowell,"Ama bunlar oldu. Sadece oldu. Siz de bunlarla başa çıkmak zorundasınız." demişti. 

Konuyla ilgili nasihatte bulunan ünlü yapımcı, "Tek söyleyebileceğim, eğer bir gün başınıza böyle bir şey gelirse, bununla başa çıkmaya çalışmalı ve sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Simon Cowell vasiyetini hazırlattı! Köpeklerine 20 milyon sterlin ayırmış

Bölge Gündem Editör Ekibi
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