Simon Power kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Power Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Power kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Power ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Simon Power kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Power Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Power kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Power Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Power adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Power Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Power 13 Mayıs 1998 tarihinde Greystones, Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Power Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Simon Power, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Power'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Power Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simonpower9

http://www.instagram.com/simonpower_/

Simon Power Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Power isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Power Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Power futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında UCD U19

1 Temmuz 2016 yılında UCD

3 Ocak 2018 yılında Norwich U21

1 Ocak 2019 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2019 yılında Norwich U21

4 Temmuz 2019 yılında Ross County

6 Ocak 2020 yılında Norwich U21

17 Ocak 2020 yılında King's Lynn

31 Temmuz 2020 yılında Norwich

5 Ağustos 2020 yılında King's Lynn

17 Ocak 2021 yılında Norwich

18 Ocak 2021 yılında Harrogate Town

27 Temmuz 2022 yılında Shamrock Rovers

Simon Power kimdir

Simon Power Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Power şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cabinteely FC, University College Dublin

Simon Power Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Power nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi