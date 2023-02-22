Simon Power kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Power Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Power adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Power Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Power 13 Mayıs 1998 tarihinde Greystones, Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Power Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Simon Power, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Power'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Power Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simonpower9

http://www.instagram.com/simonpower_/

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Simon Power Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Power isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Power Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Power futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında UCD U19

1 Temmuz 2016 yılında UCD

3 Ocak 2018 yılında Norwich U21

1 Ocak 2019 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2019 yılında Norwich U21

4 Temmuz 2019 yılında Ross County

6 Ocak 2020 yılında Norwich U21

17 Ocak 2020 yılında King's Lynn

31 Temmuz 2020 yılında Norwich

5 Ağustos 2020 yılında King's Lynn

17 Ocak 2021 yılında Norwich

18 Ocak 2021 yılında Harrogate Town

27 Temmuz 2022 yılında Shamrock Rovers

Simon Power Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Power şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Power Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cabinteely FC, University College Dublin

İrlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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