Simon Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Ramirez 3 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Simón Alonso Ramírez Cuevas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Ramirez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Simon Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Ramirez'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Huachipato

5 Ocak 2017 yılında Benfica B

17 Temmuz 2019 yılında B. SAD U23

10 Ocak 2020 yılında U. Concepción

15 Mart 2021 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Simon Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Ramirez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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