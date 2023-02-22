Simon Sedlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sedlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Sedlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Sedlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Sedlak 15 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Sedlák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Sedlak Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Sedlak'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Sedlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Sedlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Sedlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Sedlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Simon Sedlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Sedlak şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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