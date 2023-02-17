Simone Molinaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Molinaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simone Molinaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simone Molinaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simone Molinaro 15 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simone Molinaro Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simone Molinaro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Simone Molinaro'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simone Molinaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simone Molinaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simone Molinaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simone Molinaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Simone Molinaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simone Molinaro şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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