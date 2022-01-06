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Simurg ne demek, TDK'ya göre Simurg kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Simurg kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Simurg ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Simurg nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Simurg kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Simurg ne demek, TDK'ya göre Simurg kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Simurg ne demek? Simurg TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Simurg kelimesi. Peki Simurg ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Simurg nedir, Simurg kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİMURG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Simurg kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Simurg kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Simurg kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anka

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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