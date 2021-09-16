Sınai ne demek, TDK'ya göre Sınai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Allegretto ne demek? Allegretto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi allegretto kelimesi. Peki allegretto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre allegretto nedir, allegretto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Allegretto kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Allegretto kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ALLEGRETTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Allegretto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ye göre allegretto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak)

