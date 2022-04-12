Sinameki ne demek, TDK'ya göre Sinameki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinameki ne demek? Sinameki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinameki kelimesi. Peki sinameki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinameki nedir, sinameki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNAMEKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinameki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sinameki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sinameki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)

- Bu bitkinin meyvesi

- Bu bitkinin bazı türlerinden elde edilen, hekimlikte ishal yapıcı olarak kullanılan madde

- Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kimse



SİNAMEKİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sinameki gibi

