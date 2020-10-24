Sinan Akçıl: Tek sevdiğim kadın Burcu!

Dün akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülenen 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde aşk hayatıyla gündeme geldiği Burcu Kıratlı sorusuna: "tek sevdiğim kadın Burcu" yanıtını verdi.

Habertürk' ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Maç sonrası gazetecilerle sohbete koyulan Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki şarkıcının Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu yüzden Kıratlı ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Sinan Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Burcu Kıratlı da Akçıl'dan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sevgilisiyle barıştığını duyurmuştu.

Dün akşam yaptığı açıklamasında Akçıl: “Süreci tatlıya bağladık. Benim tek bir sevdiğim kadın var, o da Burcu. Allah’ın hiçbir kulu onu üzemez. Buna asla izin vermem” ifadesinde bulundu.