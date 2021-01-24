Sinan Akçıl'dan flaş açıklama: "Aşk ateşinden yanıyorum"

Besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Amsterdam'da Aralık 2018'de yıldırım nikahıyla dünya evine girmişlerdi. İnişli çıkışlı ilişkilerinde ayrılığın ardından tekrar birlikte olma kararı alan ikilinin, yeniden evlenmek için harekete geçtiği öğrenildi.

"AŞK ATEŞİNDEN YANIYORUM"

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalanan Sinan Akçıl, sözleriyle dikkat çekti. Soğuk havada şort giydiği görülen şarkıcı, "Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor." şeklinde duygularını ifade etti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

"İLK KEZ TEK EŞLİYİM"

Eski eşi Burcu Kıratlı ile dünya evine gireceği söylentilerine de son noktayı koyan Sinan Akçıl, "Tarih sürpriz olsun." dedi. Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." açıklamasında bulunmuştu.