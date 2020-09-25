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  3. Sinan Akçıl'dan ilginç itiraf: "İlk kez tek eşliyim"

Sinan Akçıl'dan ilginç itiraf: "İlk kez tek eşliyim"

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan müzisyen Sinan Akçıl, ilginç itiraflarda bulundu. Şimdilerde Burcu Kıratlı ile birlikte olan Akçıl, "İlk kez tek eşliyim diyebilirim" açıklamasını yaptı

Müzisyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Akçıl program boyunca samimi itiraflarda bulundu.

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." diye konuştu.

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Şimdilerde Burcu Kıratlı ile birlikte olan Akçıl sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.”

Müzisyen Sinan Akçıl daha önce İzel,Hadise, Otilla ve Ebru Şallı ile aşk yaşamıştı.

Sinan Akçıl'dan ilginç itiraf: "İlk kez tek eşliyim"

"BEN İSTEMEZSEM ÖPÜŞEMEZ"

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Kıratlı'nın öpüşmesine izin vermeyeceğini dile getirerek; "Sinan Şoray’ kanunlarım var… Ben istemezsem öpüşemez" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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