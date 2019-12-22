Sinan Aygün kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Rüşvet iddiaları ile gündeme gelen Sinan Aygün, hakkındaki bilgiler haberimizde.

Sinan Aygün kimdir?

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Aygün, müteahhitliğe başladı. Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal'ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002'de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. Sinan Aygün 2006'da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde, 161 geçerli oyun tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'ın rüşvet istediği iddiası sonrası İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.