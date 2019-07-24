Sinan Canlı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN CANLI KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Nisan.1982

Sinan Canlı kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : İş Adamı, Siyasetçi

Sinan Canlı doğum yeri : Elazığ

SİNAN CANLI BİYOGRAFİSİ

1982 Elazığ doğumlu genç iş adamı ve liberal siyasetçi.

Aslen Sivas’lı olan Canlı, liberal felsefenin Türkiye’de bilinen en genç öncülerinden. İş hayatına babasının vefatı nedeniyle genç yaşta başlamak zorunda kaldı. 1998-2006 yıllarında önce perakendecilik ardından “Ramada Halı” markasıyla halı üretimi yapan Canlı, İşletme mezunudur. Serbest piyasa ekonomisi, girişimcilik ve sendikacılık hakkındaki görüşleriyle dikkat çeken genç iş adamı, İnşaat - sanayi ve finans sektörlerinde Dekomer Yapı ve Kayacı Kimya şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına devam etmekte. Bir çok dernek ve sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Canlı, halen Liberal Sanayici ve İş Adamları Derneği başkanıdır. Girişimci ve sosyal kişiliğiyle tanınan siyasetçi ve iş adamı, evli ve iki çocuk babasıdır.