Sinan Gümüş, Podolski'ye cevap verdi: Kararımın yüzde yüz arkasındayım

Topuk Yaylasında kampta bulunan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transfer dönemini de oldukça etkili geçiriyor. Son olarak Mauricio Lemos'u açıklayan Fenerbahçe, 10. transferini resmen bitirmiş oldu. Bu sezon takıma katılan isimlerden birisi olan Sinan Gümüş, Topuk Yaylasındaki basın toplantısında, Fenerbahçe'ye gelişi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Yeni gelecek isimlerle kadronun daha da güçleneceğini vurgulayan Sinan, "Şu an elimizdeki kadro bile bence başarı için yeterli. Bu şampiyonluğa gerçekten çok inanıyorum. Herkes insan ve oyuncu olarak büyük karakter. Bir aile olarak doğru yola girip şampiyonluğa gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Sinan, "Böyle bir camiada olmayı dört gözle bekliyordum. Takıma geç geldiğim için ekstra antrenmanlar yapıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

"KARARIMIN YÜZDE YÜZ ARKASINDAYIM"

Lukas Podolski'nin Sinan'ın Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından, "Ben olsam gitmezdim" açıklamalarını yapmasına da cevap veren Gümüş, "Lukas'ın söylediklerini ben de internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır, saygı duyuyorum. Ben bu kararın yüzde yüz arkasında duruyorum ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Sinan Gümüş, "Emre abiyle 3-4 aydır görüşmelerimiz oldu. Bana Fenerbahçe'nin ne kadar büyük kulüp olduğunu ve ortamının ne kadar keyifli olduğunu anlattı. Başkanımız Ali Koç ve Erol hocaya da teşekkür ediyorum. Bana Fenerbahçe'yi çok güzel anlattılar, benimle ilgili düşüncelerini iyi anladım. Bana inandıkları, güvendikleri için benimle başarılı olmak istediklerini ilettiler." diyerek açıklamalarına devam etti.

A Milli Takımda forma şansı giymek istediğini belirten Sinan, "Benim için tek milli takım vardır o da Türk Milli Takımı'dır. Sonunda çözmek üzereyiz. Çok uğraştık, o yüzden çok mutluyum. Haftaya yazılı onayı alırsak pasaportu 4 gözle bekliyoruz. Yarın Süper Lig maçı olsaydı büyük ihtimalle hazır olmamış durumda olurdum. Antalya'da son 4 hafta sakatlık yaşamıştım. Tatilde bile çalıştım ama yeterli olmuyor. Takım idmanı farklı. 1-2 hafta sonra yüzde yüzüme gelirim inşallah." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE HEDEF HER ZAMAN BELLİDİR"

Fenerbahçe'deki gelecek hedeflerine dair konuşan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'de hedef her zaman bellidir. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak. Buradan da Fenerbahçe ile milli takıma gitmek. Sonra Fenerbahçe'ye para kazandırıp buradan gitmek." dedi.

Ligin 21 takımla oynanacak olması sebebiyle iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Sinan Gümüş, "Açıkçası ben Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak ve kimseye vermek istemiyorum. Gol, asist hedeflerim var ama önemli olan takımın kazanması. Önemli olan 3 puan ama 3 puanda katkım olursa çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut'un kendisine çok yardımcı olduğunu da aktaran Sinan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar bana her zaman güvensin. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim ve sezon sonu inşallah güzel bir şampiyonluk kutlaması yaparız. Ferdi'yi önceden de izledim, çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sene 20'den fazla maça çıktı. Türkiye'de önemli olan istikrarlı olmak. Onda onu görüyorum. Ferdi'yi rakip olarak görmüyorum, o benim kardeşim gibi. Kim daha iyi performans sergiler, kim hak ederse o oynasın."

Sinan Gümüş, basın toplantısının ardından 29 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.