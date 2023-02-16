Sinan Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Kurt 23 Temmuz 1996 tarihinde Mönchengladbach şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sinan Georg Kurt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Kurt Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B|S International Sports Cons. yapmaktadır. Sinan Kurt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sinan Kurt'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sinan Kurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sinan_kurt_24

http://www.instagram.com/sinankurt18/

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http://www.facebook.com/SinanKurtMoSports

Sinan Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sinan Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2011 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach II

31 Ağu 2014 yılında Bayern

7 Ocak 2016 yılında Hertha Berlin

1 Şubat 2019 yılında WSG Wattens

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2020 yılında SV Straelen

25 Ocak 2021 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Karaman FK

Sinan Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Kurt şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sinan Kurt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Dohr 07

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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