Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.17'lik oy oranı yakalayarak seçimlerin 2. tura kalmasında etkili olan Sinan Oğan, destek için 5 şartının olduğunu açıkladı.

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Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı

Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu alarak %5.17 oranıyla cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kilit bir konuma geldi. 2. turda destekleneceği merak edilen Oğan, ATA İttifakı'nın ortakları olan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin Genel Başkanlarıyla bir istişare yapacak.

Ümit Özdağ'ın rolü kilit olacak Bu süreçte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutumu da büyük önem taşıyacak. Oğan, genel başkanlardan sonra tabanına yönelecek ve kendisini destekleyen önde gelen kişilerle toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılar sonucunda, 14 günlük sürecin yol haritası belirlenecek.

İşte Sinan Oğan'ın ilk 5 şartı

Oğan, destekleyeceği adayla ilgili olarak beş temel şart belirledi. Bunlar, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilemezliği, Madde 66'da yer alan Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişimine karşı durulması, 13 milyon sığınmacının geri gönderilmesi, ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon ve sonuç sarmalından kurtulma, terör örgütleri ve onların siyasi yapılarıyla arasına mesafe koyma oldu.

'Kırmızı çizgi' sonrası şart

Bu şartların yerine getirilmeden ikinci aşamaya geçilmeyeceği vurgulandı. Oğan, "FETÖ, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleriyle mesafe koymak bizim için olmazsa olmazlarımızdır. Bundan sonra diğer konuları tartışırız" diyerek HÜDAPAR hakkındaki soruya da "Terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının Meclis'e taşınmasına karşıyız. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayanlar, destek sunmasınlar" yanıtını verdi.

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