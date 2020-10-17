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  3. Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

Ünlü şarkıcı Sinan Özel'in 8 aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

Ünlü besteci Sinan Özen 2016 yılında eşi Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak çiftin bebek  mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. 56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.

Ameliyathane kapısında bekleyen çift, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Sinan Özen, yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaştığı gönderiye sevenlerinden destek ve dua yorumları yağdı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, geçtiğimiz günlerde "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yapmıştı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

BU SÜREÇ BİZİ BAYAĞI ÜZDÜ

Sinan Özen, kızının sağlık durumuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Basında çocuklarımla ilgili çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Benden duymanızı istedim. Evet, Neva ve Sanberk adında iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Ne yazık ki kızımız biraz zor bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi bayağı üzdü. Beşinci ameliyatımızı olduk. Kızımız Neva'nın zorlu süreci bitmeden ben bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istemedim ancak bu duyuldu. Onun için buradan bu açıklamayı yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Mesajlarınız için sağ olun, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum".

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!

"BÜTÜN HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Özen açıklamasında ,"Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum" dedi.

Sanatçı konuşmasını şu sözlerle noktaladı :

"Bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla... Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum." 



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