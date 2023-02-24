Sinan Ramovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Ramovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Ramovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Ramovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Ramovic 13 Ekim 1992 tarihinde Goražde şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sinan Ramović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Ramovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sinan Ramovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Ramovic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Ramovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Ramovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinan Ramovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Ramovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Gorazde

11 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2013 yılında Velez Mostar

24 Temmuz 2014 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

6 Ağustos 2020 yılında Stade-Lausanne

24 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında HSK Posusje

10 Ağustos 2022 yılında FK Gorazde

Sinan Ramovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Ramovic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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