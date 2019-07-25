Sinan Sümer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN SÜMER KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Kasım.1975

Sinan Sümer kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sinan Sümer doğum yeri : İstanbul

SİNAN SÜMER BİYOGRAFİSİ

Sinan Sümer, 2 Kasım 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası tiyatro oyuncusu Güner Sümer, annesi tiyatro oyuncusu Suna Selen’dir. Yazar Adalet Ağaoğlu halasıdır. Dizi oyuncusu Güner Özkul'un üvey kardeşidir. Babası genç yaşta ölünce Sinan Sümer’in okul masraflarını halası Adalet Ağaoğlu karşıladı. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi bölümünde lisans ve Galatasaray Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını yaptı.

Yeni 50 Türk lirasının arka yüzündeki Fatma Aliye Topuz Hanım, annesi Suna Selen’in anneannesidir.

Üniversite döneminde modellik yaptı. Birkaç reklam filminde oynadı, 2002 yılında bir kargo firmasının reklam filminde oynadığı subay rolü çok beğenildi. Ardından oyunculuk teklifleri gelmeye başladı.

Sinan Sümer, kamera karşısına ise ilk kez Kurşun Yarası isimli dizide canlandırdığı Teğmen karakteri ile geçti. Dizinin başrollerinde ise Berdan Mardini, Gerçek Sağlar, Ayçin İnci ve Bülent İnal yer aldı.

Sinan Sümer, 2005’de ise Beyaz Gelincik isimli dizide Selim karakterini canlandırdı. Dizi, pamuk tarlaları olan Aslanbaş ailesinin yaşadığı entrikalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Erkan Petekkaya, Altan Erkekli ve Sezin Akbaşoğulları yer aldı. Daha sonra ise Amerikalılar Karadeniz’de 2 isimli filmde Roger karakterini canlandırdı. Film, politik askeri olayların içinde yaşanan bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa Sözen, Metin Akpınar ve Peker Açıkalın yer aldı.

2007 yılında yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı “Elveda Derken” dizisinde Burcu Kara, Ece Uslu, Seda Güven, Gökhan Tepe, Tansel Öngel ile beraber rol aldı.

2010 yılında yönetmenliğini Jale Atabey’in yaptığı “Mükemmel Çift” adlı dizide Songül Öden, Tardu Flordun, Serdar Orçin, Zafer Algöz, Seda Akman ile beraber oynadı.

Sinan Sümer aynı zamanda Milli Yelkencidir ve Alize Yatçılık adında Yelken Okulu vardır.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu:

2010 - Mükemmel Çift (Tayfun Tezel) (TV Dizisi)

2008 - Kayıp Prenses (Selim) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Ege) (TV Dizisi)

2006 - Tutkunum Sana (Hakan) (TV Dizisi)

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Roger)(Sinema Filmi)

2005 - Beyaz Gelincik (Selim) (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Tayyar) (TV Dizisi)

2004 - Yadigar (Sinan) (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (Teğmen) (TV Dizisi)