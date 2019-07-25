Sinan Vardar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN VARDAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Mart.1949

Sinan Vardar kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : İş Adamı

Sinan Vardar doğum yeri : Bakırköy, İstanbul

SİNAN VARDAR BİYOGRAFİSİ

Sinan Vardar, Jolly Tur Onursal Başkanıdır.

Sinan Vardar, 27 Mart 1949 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de emekli bir astsubayın oğlu olarak doğmuştur.

Türkiye’de ilk otobüs turları organize eden isim olan Sinan Vardar, ülkemizin en önemli turizm şirketlerinden Jolly Tur'un Onursal Başkanıdır. Çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık yapan Vardar, birçok üst düzey turizm firmasında da görev yapmıştır. Ayrıca TÜRFADBaşkanı, BJK altyapısında BEFAM kurucusu, Spor Yazarı, TV yorumcusu ve Somaspor onursal başkanı’dır.

Sinan Vardar, turizm sektörüne Erdek’te otellerde bulaşık yıkayarak başladı. 17 yaşında profesyonel futbol hayatına adım atmış Bandırma’da başladığı futbol serüvenini İstanbul Beykoz’da, Konyaspor, Şekerspor’da devam ettirmiştir. Ardından antrenörlük belgesi aldı. 30 yaşına kadar profesyonel futbol oynayan ve 18 sene futbol hayatı olan Sinan Vardar, o dönemde turizm için adımlar atarak, bir cesaretle ilk otobüs turlarını başlattı. İlk hafta bir otobüstü, sonra beş otobüs oldu. Bu işi profesyonelce yapayım deyince; turizme, Duru Turizm’de pazarlama müdürü olarak başladı. Sonra da dört yıl genel müdürlük yaptı.

1987 yılında Jolly Tur’u kurdu. Sinan Vardar, Gönül Yazar’ın sayesinde Öger Tur’un sahibi Vural Öger ile tanıştı. 1994 yılında Öger Tur ile birleşen Jolly Tur, 2003 yılına kadar Öger Tur kuruluşu olarak sektörde varlığını iç turizm ve incoming (karşılama) alanlarında sürdürdü. Öger Tur ile birlikte kitle turizmine giriş yapmış oldu. Öger Tur ile birlikte yurt içi ve yurt dışı birçok turlar düzenledi. Daha sonra 2003 yılında Öger Tur’daki hisselerini satarak şirketten ayrıldı ve yalnızca Jolly Tur olarak devam etme kararı aldı.



2003 yılında Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Sinan Mete Vardar’a bırakmıştır.

2005 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Yıldırım Demirören’den aldığı bir teklif ile Beşiktaş’a altyapıya yönetici olarak başladı. İki dönem görev yaptı.

Sinan Vardar, 1974 yılında Tülin Vardar ile evlendi. Mete Vardar (d.1974) ve Mert Vardar (d.1982) adlarında iki oğlu vardır.

Sinan Vardar, Mayıs 2019 ayında yapılması planlanan kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına (TFF) aday olduğunu 13 Şubat 2019 tarihinde açıkladı.