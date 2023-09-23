Tüyler ürperten ölüm! Sınav olmayı beklerken, yaslandığı korkuluk kırılıp aşağı düştü!

Olay, Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

32 yaşındaki Akif Türkmen sürücü ehliyeti almak için direksiyon sınavının yapılacağı alana geldi. Sınav için sırasını bekleyen Türkmen, yol kenarında bulunan demir korkuluklara yaslandı. Korkuluğun kırılmasıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslerin park edildiği alana düşen Türkmen, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Türkmen'in ölüm haberini alan ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düşme anı kamerada

Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akif Türkmen'in demir korkuluklara yaslandığı görülüyor. Daha sonra kırılan korkuluktan aşağıya düşüyor. Türkmen'in düştüğünü görenler olay yerine koşuyor.

Yaşananları anlatan Melik Çiftçi, "Biz sınavdaydık. Arkadaşlarımız kursiyerleri izlerken demirlere yaslanmış. Oradan da aşağıya düşmüş. Arkadaşlar yarım saat kadar uğraştılar. Maalesef kurtarılamadı" dedi.