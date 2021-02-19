Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? ÖSYM sınav refakatçisi izin belgesi nasıl alınır?

Pandemi sürecinde salgın devam ederken sınavlara girecek olan adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Aynı şekilde sınav görevlileri de muafiyetten yararlanacak. Peki Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte yanıtı...

SINAV REFAKATÇİSİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

ÖSYM tarafından yapılacak tüm sınavlar hafta sonu yasağına denk geliyor. Sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, yasaklardan muaf olacak.

ÖSYM REFAKATÇİ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sadece sınava girecek adayların yanlarında sınav giriş belgesi bulundurması gerekiyor.

Sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.



Adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları gerekiyor. Ayrıca refakatçilerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

ÖSYM sınav giriş belgeleri olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Adayların yanlarındaki refakatçiler de kısıtlamadan muaf tutulur. Bu kişiler sınav günü özel araçlarıyla sınava gidebilir.

Yayımlanan tam kapanma konulu genelgede,'' ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. '' bilgisine yer verilmiştir.