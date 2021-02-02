Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kameralar karşısına geçerek yüz yüze eğitimin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Köy okullarının tüm kademelerde 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime geçeceğini ve 1 MArt tarihinden itibaren de sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için okullarda eğitime başlanacağını belirten Bakan Selçuk, lise sınavlarına ilişkin detayları da paylaştı. Peki Sınavlar ne zaman olacak lise? | Birinci dönem lise sınavları ne zaman? Yüz yüze mi? | MEB son dakika lise İşte detaylar...

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK LİSE? | BİRİNCİ DÖNEM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN? YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart ayı içerisinde yapılacağını söyledi. Belirli bir plan çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlar, 1 Kasım 2020’ye kadar olan ders konuları kapsamında yapılacak.

MEB SON DAKİKA LİSE

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise eğitime dair şöyle konuşmuştu:

“Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Kovid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek."