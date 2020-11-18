Dün kabine toplantısı sonrası açıklama yappan Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim öğretim ile ilgili yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Okulların 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalacağının bildirilmesinin ardından ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler sınavlarına nasıl girecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Şu an için eğitimler online olarak yapılacak. Okullarda eğitim olmayacak. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? Okul sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi? İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mi yapılacak?

OKULLARDA SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ EDİLDİ?

Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre; Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Ancak henüz Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlar hakkında açıklama yapmadı.

OKUL SINAVLARI NE ZAMAN NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Sabah’ta yer alan bilgilere göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin alınan tedbirler kapsamında sınavlarının test ya da proje, ödev şeklinde online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili MEB’ten veya diğer yetkililerden bir açıklama yapılmazken konuyla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDEN FLAŞ KARAR

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını alan Cumhurbaşkanlığı kabinesi konuyu değerlendirerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da fikrini alarak okullardaki riskin büyümeden yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.