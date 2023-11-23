Sincan'da komşu cinneti! Üst komşusunun evini tüfekle bastı, tüm aileyi katletti!

Ankara Sincan'da ses yaptığı gerekçesiyle üst komşusunun evini basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 2'si çocuk toplam 5 kişiyi katletti. Çocukların yaşının birinin 11, diğerinin ise 13 olduğu öğrenildi. Komşuların daha öncede yüksek ses nedeniyle kavga ettiği belirtildi.

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Sincan'da komşu cinneti! Üst komşusunun evini tüfekle bastı, tüm aileyi katletti!

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Kader Apartmanı'nda korkunç bir katliam gerçekleşti. Üst komşusuyla ses nedeniyle husumet olan 72 yaşındaki yaşlı adam cinnet geçirerek aileyi katletti.

2'si çocuk 5 kişiyi vurdu!

Edinilen bilgiye göre daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü. aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

4 Olay yerinde, 1 hastanede hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.T, H.T, M.T. ve C.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.T ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı T.Ü. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sincan'da komşu cinneti! Üst komşusunu evini tüfekle bastı, tüm aileyi katletti!

Sincan'da komşu cinneti! Üst komşusunu evini tüfekle bastı, tüm aileyi katletti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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