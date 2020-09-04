Sinem Kobal kızı için 40 bin TL'lik oda hazırladı!

7.5 aylık hamile olan Sinem Kobal, bebek odası için hazırlıklara başladı. Kobal'ın kızının odası için 40 bin TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.

40 BİN LİRALIK BEBEK ODASI

Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, özel bir mimarlık şirketiyle anlaştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hayalini kurduğu bebek odası fikrini şirketle paylaşarak çalışmalara hız verdi. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.

Bebek odasının dizaynını eşi Sinem Kobal’a bırakan Kenan İmirzalıoğlu, bebek bakımı konusunda da eşine güveniyor.

Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk defa karnı burnunda görüntülenmişti. Son olarak da sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Kobal'a takipçilerinden övgüler yağdı.

Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal son olarak kayınvalidesi Yıldız İmirzalıoğlu'nun kendi bahçesinde yetiştirdiği domateslerden yaptığı kışlık konserveleri paylaşmıştı.