Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Sinem Kobal, annelik heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen Kobal karnı burnunda pozlarını da ilk kez sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, bebeğini kucağına almak için gün sayarken hayranlarının merakla beklediği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamileliğinin son aylarını evinde geçiren Sinem Kobal doğum öncesi çekimlerini de evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Sade bir konsept tercih eden Kobal'ın duru güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Tamer Yılmaz’ın fotoğrafladığı Kobal’ın stylingi Erkan Altunay, saçı İbrahim Zengin ve makyajı Ali Rıza Özdemir tarafından hazırlandı.