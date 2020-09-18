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Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'dan karnı burnunda poz geldi. 8 aylık hamile olan Kobal, bu pozlarını ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Sinem Kobal, annelik heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen Kobal karnı burnunda pozlarını da ilk kez sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. 

Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, bebeğini kucağına almak için gün sayarken hayranlarının merakla beklediği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

Hamileliğinin son aylarını evinde geçiren Sinem Kobal doğum öncesi çekimlerini de evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Sade bir konsept tercih eden Kobal'ın duru güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

Tamer Yılmaz’ın fotoğrafladığı Kobal’ın stylingi Erkan Altunay, saçı İbrahim Zengin ve makyajı Ali Rıza Özdemir tarafından hazırlandı.

Sinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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