Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve geçen aylarda ilk bebeğini kucağına alan Sinem Kobal yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle bir süredir tatilde olan Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

ARTIK SARIŞIN DEĞİL

Instagram'ın hikaye kısmından arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı yayınlanan 33 yaşındaki Kobal, değiştirdiği imajını takipçileriyle paylaştı.

Yıllarca sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun bu halini olukça beğenirken bazıları ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.