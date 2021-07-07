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  3. Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatarak herkesi şaşırttı.

Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve geçen aylarda ilk bebeğini kucağına alan Sinem Kobal yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle bir süredir tatilde olan Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

ARTIK SARIŞIN DEĞİL

Instagram'ın hikaye kısmından arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı yayınlanan 33 yaşındaki Kobal, değiştirdiği imajını takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Yıllarca sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sinem Kobal'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun bu halini olukça beğenirken bazıları ise  eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

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