Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programının bugünkü konuşu Sinem Umaş. Yarışma programlarından tanınan Sinem Umaş, gerçek kürk giyen ünlü isimlere canlı yayında büyük tepki gösterdi. Son dönemde gerçek kürk giydiğini açıklayan Gülşah Saraçoğlu'na Sinem Umaş açtı ağzını yumdu gözünü.

BÜLENT ERSOY'A OMUZ ATARIM

Sinem Umaş tüm kürk giyen sanatçılara tepki gösterirken "Bülent Ersoy'un bile yolda kürk giydiğini görsem, üstüne kırmızı boya, un, yumurta elime gelirse fırlatırım. Yanında güvenlik yoksa Bülent Ersoy'a omuz bile atarım" dedi.

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran magazin programı İkinci Sayfa'nın bugünkü konukları arasında yer alan Sinem Umaş'ın hayatını vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Sinem Umaş, polis tarafından darp edildiği öne sürerek şikayetçi olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, "Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir" açıklamasını yapmıştı.

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Sinem Umaş, bir dönemin popüler evlilik programı 'Gelinim Olur Musun' un en ünlü simalarından biriydi. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti. Yarışmanın en popüler gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti. Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündeme gelmişti.

SİNEM UMAŞ ESKİ HALİ | SİNEM UMAŞ 'GELİNİM OLUR MUSUN' HALLERİ | SİNEM UMAŞ'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Sinem Umaş, bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' programının en ünlü simalarındandı. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalar hafızalardan silinmeyen Umaş'ın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtıyor.

SİNEM UMAŞ ACUN VE ŞEYMA HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur Musun?’ ile tanınan Sinem Umaş, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin ardından çok çarpıcı iddialarda bulundu. Umaş onaylı twitter hesabından önce şöyle bir tweet paylaştı: "Şeyma Subaşı aylar önce Çağatay Ulusoy'la bir mekanda eğlenip sonra evine gitmişler ve kameralara yakalanmışlardı Acun bu haberi asla yayınlatmadı ben de şaşırmıştım oha neden boşamıyor diye. Acun da bu sırada Defne Samyeli'nin kızına Londra’da ev almış. Vallahi billahi rezillik." Boşanma haberleri sonrası Şeyma Subaşı'dan ilk paylaşım "ACUN MEDYADAN ARADILAR, DAVA EDECEKLER" Daha sonra attığı bu tweet'i silen Sinem Umaş bu kez de başka bir iddia da daha bulundu. Acun Medya'dan kendisini aradıklarını söyleyen Umaş, "Acun medyadan arayıp paylaşımımı silmemi boşanmalarının bu konularla alakası olmadığı söylediler iftira atıyorsunuz dediler. Paylaşımı silmezsem dava edecekler sanırım" şeklinde yeni bir paylaşım yaptı.