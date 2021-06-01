Sinema salonları açık mı 2021? Sinema salonu açıldı mı 2021? Sinema salonları çalışma saatleri 2021

Sinema salonları açık mı 2021? Sinema salonu açıldı mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yer aldı. İşte sinema salonlarıyla ilgili detaylı bilgiler...

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI 2021? SİNEMA SALONU AÇILDI MI 2021?

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları İçişleri tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sinema salonlarının akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sinema salonlarının % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması şartıyla açık olacağı belirtildi.

SİNEMA SALONLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

31 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yayınlanan genelge kapsamında sinema salonlarının çalışma saatleri 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında olduğu açıklandı.

PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI 2021? PİKNİK ALANLARI KAPALI MI, YASAK MI 2021?

31 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından Bakanlık tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında piknik alanlarının son durumu ile ilgili vatandaşlar internette araştırmalara başladı. Genelgede piknik alanlarının hafta içi veya hafta sonu açık olup olmadığıyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

KAFELER RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

31 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonucunda yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinin ardından kafeler ve restoranların durumu çokça merak edilmeye başlandı. Genelge kapsamında kafeler ve restoranlar kullanıma açıldığı açıklandı. Genelgede yayımlanan kurallarda 1 Haziran'dan itibaren açılan bu işletmelerde masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması ve kafelerde oyun oynanmayıp aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olmaması kaydıyla kafe ve restoranların açılacağı belirtildi.