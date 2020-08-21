Sinema salonunda ilişkiye giren çift kameralara yakalandı

İngiltere'de bir alışveriş merkezinin sinema katına çıkan çift film için bilet alıp sinema salonuna girdi. Boş olan salonda cinsel ilişkiye giren çift , kimsenin kendilerini görmediğini sandı.

İkilinin ilişkiye girdiği o anlar salonda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Video kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce Twitter'da paylaşıldı.

SİNEMA ÇALIŞANININ İTİRAFLARI ŞOK ETTİ

Sosyal medyada kısa bir süre sonra yaklaşık üç milyon kişi tarafından izlendi. Videoya bazı kullanıcılar tepki gösterirken sinema çalışanı olduğunu öğrenilen bir kişi ise bu tür vakalarla sürekli karşılaştıklarını söyledi. Sinema çalışanı, sürekli koltuklardan sperm izlerini özel bir sıvı ile temizlediklerini söyledi.

SİNEMALARIN AÇILMASINDAN HEMEN SONRA ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin hangi sinema salonunda çekildiği ise henüz bilinmiyor. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle kapatılan sinemaların açılmasından hemen sonra çekildiği belirtiliyor.