Sinema severlere üzen haber! Biletlere zam geldi...

Son zamanlarda revaçta olan bazı dijital platformlar, sinemaya olan talebi azalttı. Birçok dizi ve film sever; Netflix, Blu TV, Exxen, Gain, Bein Connect ve Disney Plus gibi platformlara üye olarak kullanmaya başladı.

SİNEMA SALONLARI ZARAR ETMEYE BAŞLADI

Dijital platformlara olan talep arttıkça, sinemaya olan talep giderek azalmaya başladı. Türkiye'de olan bazı sinema firmaları zarar etmeye başladı. Bu nedenle, sinema biletlerine zam geldi.

İstanbul'da bazı sinema yerlerinde öğrenci bileti 45 liraya satılırken tam biletler 55 liradan satılmaya başlandı. Sinema biletlerine gelen zam, bazı vatandaşların cebini yaktı.