Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının sona ermesiyle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın PCR testi ile ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından internette Sinema, tiyatro ve konserler PCR testi zorunlu mu? PCR testi ücretli mi? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

SİNEMA, TİYATRO VE KONSERLER PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile aşı olmayan kişilerin sinema, tiyatro ve konserlere girebilmek için PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Erdoğan yaptığı açıklamada "Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile PCR testinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak uygulanacağını ifade etti.

Özel hastanelerde ise PCR testlerinin ücretli olarak yapıldığı biliniyor. Bu ücret hastaneden hastaneye göre değişse de test için yaklaşık 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış halidir. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü tespit etmek için yapılan bir testtir. Günümüzde koranavirüs sürecinde PCR testlerinden sıklıkla yararlanılmktadır. PCR testi testi aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüsten nasıl etkilendiğine dair bilgi alma amacıyla da yapılabilir.