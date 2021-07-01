Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında Türkiye, normalleşmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz'da yeni normalleşme düzenine geçildi. Salgın döneminde kapalı olan sinemaların son durumu da merak konusu oldu. Bizlerde sizler için Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren sinema salonları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren açıldı. Vatandaşlar sinemaya giderek uzun bir aranın ardından film izleme heyecanı yaşayacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde sinema salonlarına ilişkin olarak alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir."

İSTANBUL SİNEMALAR AÇIK MI? 1 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI?

Türkiye'de olduğu İstanbul'da da sinemalar 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerine yeniden başladı. Vatandaşlar sinemaya gidebilecek. Vatandaşlar sinema salonlarında koronavirüs salgını nedeniyle maske takacak ve tedbirlere uyacak.