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Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren sinemaların son durumu normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Peki Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında Türkiye, normalleşmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz'da yeni normalleşme düzenine geçildi. Salgın döneminde kapalı olan sinemaların son durumu da merak konusu oldu. Bizlerde sizler için Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren sinema salonları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren açıldı. Vatandaşlar sinemaya giderek uzun bir aranın ardından film izleme heyecanı yaşayacak. 

İçişleri Bakanlığının genelgesinde sinema salonlarına ilişkin olarak alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir."

Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

İSTANBUL SİNEMALAR AÇIK MI? 1 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI?

Türkiye'de olduğu İstanbul'da da sinemalar 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerine yeniden başladı. Vatandaşlar sinemaya gidebilecek. Vatandaşlar sinema salonlarında koronavirüs salgını nedeniyle maske takacak ve tedbirlere uyacak.

Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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