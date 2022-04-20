Sinematik ne demek, TDK'ya göre Sinematik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinematik ne demek? Sinematik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinematik kelimesi. Peki sinematik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinematik nedir, sinematik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNEMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinematik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sinematik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sinematik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kinematik

