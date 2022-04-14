Sinematografik ne demek, TDK'ya göre Sinematografik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinematografik ne demek? Sinematografik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinematografik kelimesi. Peki sinematografik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinematografik nedir, sinematografik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNEMATOGRAFİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinematografik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sinematografik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sinematografik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili



SİNEMATOGRAFİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çağın sinematografik ilke ve olanaklarını kullanarak üstün bir anlatım düzeyine erişmişti.

